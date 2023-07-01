В США порассуждали о возможности избежать войны между великими державами Американский генерал Марк Милли: войны между великими державами можно избежать

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Марк Милли

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что война между великими державами «не является ни близкой, ни неизбежной». По его словам, которые приводит ТАСС, такого противостояния можно избежать.

Я не верю в историческую предопределенность, это другая философия. Я верю в человеческий выбор, — добавил генерал.

Он отметил, что у США «есть сила и воля ее использовать», а противники Вашингтона «знают об этой силе и воле». Милли предложил исходить из того, что противники рациональны. В этом случае есть не уверенность, но вероятность того, что сдерживание возобладает. И тогда мир между великими державами, который установился в 1945 году, сохранится, считает генерал.

Марк Милли ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что его подобное развитие событий не удивляет, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи».

Ранее Марк Милли заявил, что США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав в формирующемся многополярном мире. По словам военачальника, в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты Америки были единственной сверхдержавой.