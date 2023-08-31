Гарантии безопасности по-израильски: о чем мечтает Зеленский и что получит США находят причины, почему не могут ничего обещать на много лет вперед

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Переговоры стран НАТО о гарантиях безопасности Киеву должны проходить с учетом интересов Москвы. Об этом в среду, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем временем в Вашингтоне обеспокоены тем, что не смогут ничего гарантировать Киеву больше, чем на полтора года. Осенью 2024-го в США пройдут выборы: если президента Джо Байдена сменит республиканец, он может разорвать все договоренности. Что такое «израильская модель» гарантий безопасности, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский, и какой сценарий развития событий приемлем для России — в материале NEWS.ru

Что заявили в России о гарантиях безопасности Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил, что Кремль внимательно отслеживает информацию о предоставлении США, Францией и другими странами гарантий безопасности Киеву. По мнению представителя Кремля, обсуждение этого вопроса не может проходить без учета интересов Москвы.

«Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений как раз о том, что Украине некие гарантии безопасности будут предоставлять на двусторонней основе, это целый клуб стран. В этом контексте мы ни разу не слышали каких-то упоминаний, ну или хотя бы ссылок на те озабоченности, которые неоднократно высказывались нашей страной о нашей безопасности, что вызывает сожаление», — подытожил Песков.

Фото: МО США Пехотинцы США загружают гаубицы M777 для Украины

Какие гарантии безопасности Зеленский требует от США

В начале июля Байден заявил о неготовности Украины к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО) и взамен предложил альтернативу — дать Киеву «гарантии безопасности по примеру Израиля», когда страна становится важнейшим союзником и получает военную помощь на миллиарды долларов ежегодно. В таком случае не заключается прямой союзнический договор, то есть юридически Штаты не обязаны отправлять своих солдат воевать за другое государство. Что касается Украины, Вашингтон готов выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии европейских партнеров.

Через несколько дней после слов Байдена, во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7, куда, помимо США, также входят Франция, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада, согласовали заявление о гарантиях безопасности для Киева. Они взяли на себя обязательства продолжать военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), развивать военную промышленность и инфраструктуру страны. Документ также затрагивает вопросы подготовки украинских военных и обмена данными между разведками.

По словам Владимира Зеленского, с тех пор данную декларацию поддержали более 20 стран, среди которых большинство членов Евросоюза. В минувшие выходные он выразил надежду на то, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Он уверен, что такое соглашение не будет разорвано, даже если Джо Байден проиграет предстоящие президентские выборы, — поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.

«С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное», — перечислил Зеленский.

Сколько времени займет обсуждение гарантий безопасности Киеву

Как сообщила американская газета Wall Street Journal (WSJ) во вторник, 29 августа, США и европейские союзники разрабатывают планы долгосрочной военной помощи Украине. По данным издания, цель Запада — убедить Кремль в том, что поддержка Киева не ослабнет.

В статье WSJ также цитирует источники, которые дают другие прогнозы. Переговоры по этому вопросу могут затянуться и продлиться весь 2024 год, пишет газета.

«Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства», — говорится в материале WSJ.

Издание отмечает, что переговоры с Украиной по поводу гарантий безопасности пока начали только Великобритания и США. Как сообщил высокопоставленный источник WSJ, Франция тоже предлагает закрепить в соглашении обещание поставлять Украине оружие еще четыре года.

Подходит ли израильская модель гарантий Киеву

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru объяснил, что израильская модель предполагает поддержку Западом сильной страны, которая находится в конфликте с частично признанным государством — Палестиной. По его мнению, ситуация между Украиной и Россией другая.

«В данном случае мы имеем дело с агрессивным контактом двух суперблоков. С одной стороны — Россия, за которой пусть молчаливо, но стоят страны БРИКС, а с другой стороны, — коллективный Запад. Это экзистенциальный конфликт. Он не может происходить в израильском ключе», — отметил Артамонов.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев поддержал его точку зрения. По словам эксперта, предоставление гарантий безопасности Украине по израильскому сценарию неизбежно приведет к тому, что США сами втянутся в конфликт.

«Сражаться с нами коллективный Запад готов почти на всех фронтах, кроме одного — лобового боестолкновения. Прямая война с Россией — это большое количество гробов и необходимость возвращать призывные армии, от которых в Америке и большинстве европейских стран отказались», — считает Трухачев.

Фото: МО РФ Российская бронетехника

Авторы американского агентства Bloomberg также считают, что Киеву не подходит израильская модель. Как отметили журналисты, к моменту заключения соглашения Израиль уже был самостоятельным и сильным с военной точки зрения государством, чего они не могут сказать про Украину.

«Украине не подходят послевоенные гарантии по модели Западной Германии, принятой в НАТО в 1955 году, спустя шесть лет после создания этого альянса, когда не было боевых действий, а СССР признал ФРГ как государство. Аналогично и Запад официально признал Восточную Германию отдельным государством — ГДР. «В качестве альтернативы президент Украины Владимир Зеленский мог бы по примеру Аденауэра официально попрощаться с пятью украинскими регионами... Но Киев хочет вернуть всю свою территорию», — пишет автор агентства.

Поэтому журналист считает корейский вариант «лучшим из доступных» для Киева — просто заморозить конфликт без начала мирных переговоров.

Почему помощь Киеву может «забуксовать» через год

Журналисты WSJ опасаются, что у администрации Байдена не получится «связать» следующего президента международными соглашениями по Украине, так как один из кандидатов Дональд Трамп уже доказал готовность разрывать сделки предшественников. Тем временем Евросоюзу может не хватить финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать падение помощи из США.

С версией WSJ отчасти согласен и Александр Артамонов. Он отметил, что в случае смены власти в Белом доме Америка не будет также инициативна в поддержке Украины, как это было при Байдене.

«Мы не увидим новых видов вооружений, которые требуют тяжелых инвестиций, не увидим и страшных авантюрных решений. США будут пытаться закрепить достигнутое, а достигнуто ими немало: 3/4 территории Украины сейчас находятся под их контролем. Но нового они делать не будут», — отметил Артамонов.

Разговоры о гарантиях безопасности Киеву не имеют смысла, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Вероятность, что эта тема забуксует — 100%. Штаты не могут себе позволить давать гарантии в силу тысячи причин: как член НАТО, как страна, далеко расположенная от Украины, и так далее. Все, что связано с двусторонними гарантиями — это сотрясание воздуха, симуляция какой-то деятельности для Украины», — считает Ткаченко.

Однако, по его мнению, поток оружия на Украину сохранится, поскольку для военно-промышленного комплекса (ВПК) США поставки не станут «слишком утомительными».

«Главный приз для них — это сдерживание России, вовлечение ее в конфликт, замедление нашего экономического роста. В Штатах сохраняется полное двухпартийное согласие, что такую деятельность надо продолжать. Чтобы от этой модели за океаном отказались, должно произойти что-то невероятное», — считает эксперт.

Фото: Cameron Porter//Keystone Press Agency/Global Look Press Боевые машины пехоты M2 Bradley везут на Украину

Какой вариант приемлем для России

Как полагает Вадим Трухачев, Москву не устроит ни один из вариантов гарантий безопасности для Киева.

«Что будет с Украиной, зависит от того, как далеко сможет зайти российская армия. Этот вопрос остается в наших руках. Коллективный Запад будет вынужден учитывать то, где именно Россия сможет остановиться. Конечно, им хочется, чтобы это случилось как можно восточнее», — отметил Трухачев.

По мнению Ткаченко, когда Зеленский говорит о гарантиях безопасности по израильской модели, он просто «мечтает сохранить и свою власть, и Украину в границах ее политической субъектности».

«Если Украина потеряет свои 20% территории, как это уже происходит, и еще Польша и Румыния положат глаз на другие, то она вообще превратится в государство-маргинала. Скорее всего, страна сохранится, но будет доживать свой век в анархическом состоянии, и президентом будет не Зеленский, а кто-то другой», — предположил Ткаченко.

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