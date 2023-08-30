Байден признался, что чувствует усталость от своего возраста

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден признался, что чувствует усталость от своего возраста, пишет The Guardian. Издание получило экземпляр еще не опубликованной книги американского журналиста Франклина Фоера «Последний политик» о пребывании 80-летнего президента в Белом доме. По словам автора, Байден в частном порядке несколько раз говорил ему о своей усталости.

Его преклонные годы стали помехой, лишая его энергии для активного публичного присутствия, — сообщил Фоер.

30 августа Байден использовал шпаргалку, чтобы поприветствовать президента Коста-Рики Родриго Чавеса, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные Белым домом. На кадрах со встречи видно, как глава государства читает приветственный текст, лишь изредка поглядывая на своего гостя. При этом сам Чавес все это время смотрел на Байдена.

Как сообщалось ранее, Джо Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время выступления перед членами Адвокатского комитета. Инцидент произошел в минувший понедельник, 28 августа. В своей речи глава государства назвал его «парнем, который устроился на эту работу».

До этого Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях. На опубликованном в Сети видео видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших. Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.