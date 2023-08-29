Политолог предрек Байдену самый крупный в истории США политический скандал Политолог Васильев предрек Байдену судьбу экс-президента США Ричарда Никсона

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В отношении президента США Джо Байдена могут начать самое крупное в истории страны политическое разбирательство, в ходе которого предъявленные ему обвинения не будут иметь аналогий, заявил в беседе с Lenta.ru главный научный сотрудник Института США и Канады, политолог Владимир Васильев. По его словам, нынешнему американскому лидеру вменяется участие в международных коррупционных схемах, что напоминает о ситуации 1974 года и об отставке тогдашнего президента Ричарда Никсона после знаменитого Уотергейтского скандала.

Байдену вменяется обвинение в том, что он через своего сына Хантера от украинской, российской и китайской сторон получал десятки миллионов долларов, которые переводились на счет Байдена, о чем он давал свои личные распоряжения. <...> Это не просто использование служебного положения для обогащения, но и даже некое пособничество геополитическим противникам США, — рассказал эксперт.

Он добавил, что подобные обвинения могут вылиться в уголовное преследование Байдена после окончания его президентского срока, а также в серьезный внутриполитический кризис в стране.

В 1974 году был готов начаться процесс импичмента против Никсона, ему были предъявлены серьезные обвинения. Считалось, что эти обвинения, носившие уголовный характер, приведут к тому, что Никсон будет отстранен от власти, потому что было доказано, что он совершил преступления. Под давлением этих обстоятельств Никсон был вынужден сам подать в отставку. <...> То, что происходит в США сейчас, очень напоминает сценарий 1974 года, — высказал мнение Васильев.

При этом он отметил, что если Уотергейтский скандал был внутриамериканским делом, то обвинения против Байдена вполне отвечают статьям о государственной измене и предательстве национальных интересов США.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти допустил, что в скором времени начнется процедура импичмента Байдена. По словам члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, расследование в рамках процедуры импичмента могут запустить уже в сентябре.