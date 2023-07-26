Сын Байдена признал вину по делу о налоговых правонарушениях Хантер Байден заявил суду, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена — Хантер Байден — заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях, передает телеканал CNN. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.

Да, ваша честь, — приводит канал ответ Байден-младшего судье.

По информации Минюста США, ранее Хантер Байден уже признал вину по двум эпизодам дела о неуплате налогов. Сделка с Минюстом предусматривает испытательный срок без лишения свободы. Однако окончательное решение о наказании будут выносить в суде штата Делавэр.

Ранее в Сеть также утекли фото Хантера Байдена, на которых он употребляет наркотики прямо за рулем автомобиля Porshe 911. Судя по фото спидометра, автомобиль при этом двигался на скорости порядка 280 км/час, проезжая через оживленный район в пригороде Вашингтона. Детали из жизни Байдена-младшего стали достоянием общественности благодаря организации Marco Polo, которая занимается расследованием коррупции.