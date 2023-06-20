Сын президента США признался в налоговых нарушениях Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, сообщает CNN со ссылкой на американский Минюст. Помимо этого, он признался в том, что владел пистолетом Colt, зная, что использует запрещенные препараты.

Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации, — говорится в документе.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием.