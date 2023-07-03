Наркотики за рулем и 280 км/ч: новые фото сына Байдена разозлили Америку Хантер Байден может лишить отца шансов на президентство

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Некоммерческая исследовательская группа Marco Polo загрузила в Сеть новые фотографии из личного архива Хантера Байдена — сына американского президента Джо Байдена. Что изображено на обнародованных снимках и как публикация скажется на исходе президентских выборов 2024 года, разбирался NEWS.ru

Что Хантер делал за рулем

В Сеть попали новые личные фотографии Хантенра, на которых он употребляет наркотики, находясь за рулем автомобиля Porshe 911. Дело происходило в 2018 году. Судя по фото спидометра, 53-летний Хантер принимал запрещённые препараты на скорости почти 280 км/час, проезжая через оживленный район в пригороде Вашингтона.

Напомним: в 2016 году Хантер чуть не скончался из-за того, что уснул за рулем под воздействием наркотиков. По воспоминаниям Хантера, когда он очнулся, машина уже «взмыла в безоблачное голубое небо», а позже приземлилась на встречной полосе, где его «лишь чудом не сбили».

Куда ехал Хантер

По данным западных СМИ, Хантер на скорости под 300 км/час спешил в аэропорт, чтобы успеть на организованную им вечеринку в Лас-Вегас.

«Я очень хотела надеть симпатичный купальник, но у меня нет денег, чтобы купить его. Это значит, что мне нужно будет просто быть голой, верно?» — писала в это время Хантеру некая Шерил.

Судя по опубликованным в СМИ сообщениям гостей вечеринки, женщинам не понравилась организация мероприятия. Они жаловались, что Байден-младший пригласил слишком много девушек. Сколько именно — неизвестно.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Наркоторговцы украли у Хантера Байдена ноутбук с пикантными снимками

Чем закончилась поездка Хантера

По информации западных СМИ, вечеринка произошла на той неделе, когда Хантер потерял ноутбук и чуть не погиб.

На одной из попавших в Сеть видеозаписей Хантер рассказывает проститутке, что в ту поездку в 2018 году он провел Лас-Вегасе около двух недель. Судя по его рассказам, ни одна ночь тогда не обошлась без запрещенных веществ и секс-работниц. Веселье прекратилось, когда некие наркоторговцы якобы российского происхождения выкрали ноутбук Хантера, а его самого «оставили умирать в джакузи от передозировки».

Кто слил материалы

Неизвестно, взяты ли новые фотографии из того самого ноутбука. Подробности жизни американского президента попали в Сеть через организацию Marco Polo — некоммерческий исследовательский центр, который занимается расследованием коррупции.

Считается, что организацией руководят сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа, которые получили доступ к одному из утерянных ноутбуков Хантера. Установлено, что он потерял три лэптопа и несколько телефонов.

Marco Polo создала сайт, на котором время от времени публикует «визуальный контент» о личной жизни Хантера. Семейные фотографии с детьми там соседствуют с кадрами интимного характера. Всего в Сеть уже выгружены тысячи личных документов сына Байдена, которые датируются 2008–2019 годами: кадры с вечеринок Хантера на Гавайях, в Косово, Доминиканской Республике, Китае, Лондоне, Париже, Риме, Белграде, США и других странах.

Фото: Democratic National Convention/Global Look Press В 2018 году Хантер Байден провел в Лас-Вегасе около двух недель, и каждый из этих дней был праздником

Как отреагировала американская общественность

Новые кадры личной жизни Хантера привели американцев буквально в ярость.

«У этого чувака, должно быть, был ужасный отец... Кто-нибудь его знает? Хочу держать их подальше от моих детей», — иронизирует пользователь.

«Каждый раз, когда я думаю, что мы уже все видели про этих Байденов, они снова пробивают дно», — отмечает другой.

Отразится ли утечка фото на выборах-2024

В беседе с NEWS.ru доктор исторических наук заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев отметил, что новые фото сына Байдена не обязательно отразятся на исходе президентских выборов в 2024 году, так как «современный мир наполнен неожиданными поворотами».

«Я изучаю США всю свою жизнь. До сих пор не могу понять почему глубинное государство держит такого маразматика у власти. Это выше моего понимания», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что внутриполитическая ситуация в США сейчас очень сложная и сложно предположить, какой ущерб нанесет новый компромат репутации Байдена.

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как сейчас живет Хантер

Сам Хантер Байден в настоящее время старается исправить репутацию. Напомним, что 20 июня он избежал тюремного срока и пошел на сделку со следствием, признав себя виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

В последние годы он избегает запрещенных препаратов и проводит как можно больше времени с семьей и родителями. Например, в последние выходные Хантер выезжал на природу вместе с отцом. Есть мнение, что Байден-старший старается держать сына рядом, чтобы не допустить рецидива.

При этом сближение отца с сыном вызывает смешанные эмоции в Белом доме. Там опасаются, что Хантер дискредитирует власть. Тем не менее американский президент, похоже, не готов отворачиваться от сына, даже если это будет стоит ему поражения на выборах.

«Руки прочь от моей семьи», — ответил президент Байден советникам, которые порекомендовали ему не проводить много времени с Хантером из-за угрозы президентскому имиджу.

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