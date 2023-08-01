Стало известно, как сын Байдена добивался увольнения генпрокурора Украины Fox News: сын Байдена добивался увольнения украинского генпрокурора Шокина через Вашингтон

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Сын действующего президента США Хантер Байден в 2016 году добивался увольнения Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины за счет своих связей в Вашингтоне, сообщает Fox News, ссылаясь на источники в суде. По информации канала, соответствующие показания дал бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер.

Арчер уточнил, что на увольнении неугодного генпрокурора настаивали гендиректор фирмы Николай Злочевский и другой член руководства Вадим Пожарский. В свое время Арчер вместе с Байденом — младшим числился среди руководителей газовой компании Burisma, которая работала на Украине.

После этого Хантер Байден решил воспользоваться связями для устранения Шокина. Тогда, как утверждает Арчер, его партнер не менее 20 раз включал громкую связь во время телефонных разговоров с отцом, который занимал пост вице-президента США. Более того, такие разговоры происходили прямо во время встреч с деловыми партнерами.

Шокин был уволен весной 2016 года по решению украинского парламента. Позднее выяснилось, что Джо Байден заставил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко снять Шокина с должности. В противном случае Киев лишился бы финансовой поддержки Вашингтона.

Ранее сына американского лидера также обвиняли в налоговых махинациях. Как выяснилось, он выдавал проститутку за помощника юриста, а затем требовал за ее услуги налоговый вычет.