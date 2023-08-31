Экс-премьер Украины объяснил беспокойство Запада из-за коррупции Байдена Азаров: интерес к возможным преступлениям Байдена объясняется выборами 2024 года

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Джо Байден

Западная пресса начала раскручивать скандал вокруг коррупционных преступлений семьи американского президента Джо Байдена на Украине потому, что в США начинается подготовка к выборам, сказал NEWS.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он считает, что на данный момент полноценное разбирательство по этому вопросу все еще невозможно.

Пока Байден у власти, не стоит ожидать полноценного расследования и того, что кто-то бросится исполнять свой долг. Это будет возможно только после смены власти, — подчеркнул Азаров.

Он напомнил, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который занимался расследованием связей Байдена и газовой компании Burisma, был уволен. Кроме того, по словам Азарова, Шокина пытались отравить.

Это дело так и не расследовали и замяли. Кто пытался отравить, почему... Есть прямая речь Байдена, где он хвастался тем, что заставил Порошенко (бывшего президента Украины. — NEWS.ru) уволить Шокина. Это говорит о степени колониальной зависимости украинского режима от американцев, — говорит экс-премьер.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что сын президента США Хантер Байден использовал влияние отца, чтобы помогать в закрытии коррупционных дел в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского, где сам Хантер получал зарплату как член совета директоров.

В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти допустил, что в скором времени может начаться процедура по импичменту американского президента из-за подозрений в коррупционных преступлениях.