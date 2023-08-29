Американист оценил шансы Рамасвами стать новым президентом США Американист Можегов: бизнесмен Вивек Рамасвами может стать президентом США

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Вивека Рамасвами

У кандидата от Республиканской партии, бизнесмена Вивека Рамасвами есть все шансы победить президентские выборы в США в 2024 году, заявил NEWS.ru американист Владимир Можегов. При этом он считает такой вариант развития событий возможным в том случае, если бывший американский лидер Дональд Трамп будет исключен из президентской гонки из-за судебных разбирательств.

Рамасвами точно не подсадная утка. Это человек, который действительно высказывает то, что он думает. Шансы стать вторым номером после Трампа у него есть. Если бывшего президента тем или иным способом устранят из президентской гонки, то Рамасвами может занять его место, — заявил Можегов.

Он пояснил, что Рамасвами стал довольно популярным политиком из-за своих ярких тезисов и обещаний урегулировать украинский кризис на российских условиях и сблизиться с Москвой.

Ранее индийский политик заявил, что в случае победы признает контроль России над новыми территориями и отменит санкции. В обмен на это он попросит Москву выйти из военного альянса с Китаем. По его мнению, недальновидная и непродуманная политика США по отношению к Китаю привела к сближению Пекина и Москвы, что угрожает интересам Америки.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов числятся Дональд Трамп, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, нынешний президент США Дональд Трамп и другие.