Американский политик осудил драку, в которой избили россиянку

Американский политик осудил драку, в которой избили россиянку Кандидат в губернаторы Огайо Рамасвами осудил избиение россиянки в Цинциннати

Политик Вивек Рамасвами, баллотирующийся на пост губернатора Огайо, публично осудил инцидент с избиением российской гражданки в центре Цинциннати. Нападение произошло утром 27 июля, когда девушка по имени Холли пыталась помочь участнику уличной драки и сама стала жертвой агрессии, сообщает Fox News.

Как проинформировал сенатор Бернардо Морено, пострадавшая получила серьезные травмы, включая многочисленные гематомы и повреждения лица. Видео инцидента, где несколько человек набрасываются на девушку, вызвало широкий общественный резонанс.

Печально видеть, как по нашей стране распространяется культура, направленная против правоохранительных органов, против верховенства права, — заявил Рамасвами.

Политик подчеркнул необходимость решительных мер против уличной преступности. Он продолжает поддерживать связь с пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Индии армейский чиновник Ритеш Кумар Сингх устроил жестокую драку с персоналом аэропорта Сринагара, отказавшись оплатить перевес ручной клади. Конфликт привел к тяжелейшим травмам у сотрудников авиакомпании SpiceJet. Офицер проигнорировал требования и попытался пройти к самолету без полной регистрации.