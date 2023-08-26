Медведев назвал Байдена заложником Украины

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден стал заложником Украины, поскольку он и его семья тотально вовлечены в «украинский расклад», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT. По его мнению, это одинаково плохо и для Вашингтона, и для Киева.

И в общем, он (Байден. — NEWS.ru) туда (в украинский конфликт. — NEWS.ru) вовлечен ментально, политически и экономически, что, помимо интеллектуальных способностей, связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть, — сказал Медведев.

Он добавил, что столь глубокая вовлеченность Байдена в «украинские расклады» является позорной для руководителя «столь большой великой державы, такой как США».

Что касается отношений между Вашингтоном и Москвой, то, по словам Медведева, во времена президентства Барака Обамы, заместителем которого был Байден, они были более прагматичными. Причиной тому — более высокие интеллектуальные способности Обамы, отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил в эфире американского телеканала о причастности Байдена к коррупции. По словам Шокина, он лишился своего поста, потому что увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона. После этого заявления член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент Байдену.