В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после заявления о его коррупции

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте президента Джо Байдена. Соответствующую запись на своей странице в социальной сети Twitter (X) она сделала после заявлений бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции.

Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре, — указала Тейлор Грин.

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News заявил, что лишился своего поста из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона. Увольнение произошло в 2016 году. По словам мужчины, Байден отдал за это $1 млн. По мнению ряда очевидцев тех событий, нынешний глава государства мог использовать свое положение в интересах бизнеса своего сына Хантера. В те годы Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп пообещал расследовать правонарушения действующего президента США Джо Байдена и его родственников, если снова сможет возглавить страну. По его словам, это станет одним из первых поручений при возвращении в Белый дом. В частности, Трамп указал на стремление привлечь Байдена к ответу за взятки из Китая.