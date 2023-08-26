Бывший генеральный прокурор Украины обвинил Байдена в коррупции Экс-генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, обвинение он выдвинул в ходе интервью телеканалу Fox News. По словам Шокина, он лишился своего поста, потому что увольнение было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.

Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили, — сказал экс-генпрокурор.

Он заявил, что действующий глава Белого дома отдал за его увольнение $1 млн. По словам Шокина, само по себе только это уже является случаем коррупции.

Бывший генеральный прокурор был отправлен в отставку в 2016 году. Некоторые свидетели тех событий считают, что это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена, который мог использовать свое положение в интересах бизнеса своего сына Хантера. В те годы Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора», однако позднее Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений.

По словам адвоката Кристофера Кларка, Байден может быть вызван в суд для дачи показаний по делу против его сына Хантера. Он подчеркнул, что нельзя исключать в этой связи конституционного кризиса перед президентскими выборами.