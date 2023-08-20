Байдену придется выступить в суде по делу против своего сына

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден может быть вызван в суд для дачи показаний по делу против его сына Хантера, сообщил адвокат Кристофер Кларк. По его словам, которые приводит Politico, нельзя исключать, что ситуация может привести к конституционному кризису перед президентскими выборами.

Президент Байден теперь, несомненно, будет свидетелем защиты в любом уголовном процессе, — сказал юрист.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора», однако позднее Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений.

В ходе следствия также выяснилось, что Хантер Байден оформил проститутку на должность юриста в собственную фирму, а затем требовал за нее налоговый вычет. В качестве подтверждения этих данных прямо на парламентских слушаниях представили фото, на котором сын президента запечатлен с женщиной, оказывавшей услуги сексуального характера.