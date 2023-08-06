Трамп решил наказать Байдена за взятки из Китая и другие преступления Трамп пообещал привлечь Байдена к ответу за коррупционные преступления

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский миллиардер Дональд Трамп пообещал расследовать правонарушения действующего президента США Джо Байдена и его родственников, если снова сможет возглавить страну. По его словам, которые приводит RSBN, это станет одним из первых поручений при возвращении в Белый дом. В частности, Трамп указал на стремление привлечь Байдена к ответу за взятки из Китая.

В первый же день на посту я поручу специальному прокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных действий, включая получение взяток из Китая и многих других зарубежных стран, которые поступают в казну преступной семьи Байдена, — сказал Трамп во время выступления перед сторонниками.

Ранее Дональд Трамп также утверждал, что лишь он может предотвратить начало третьей мировой войны. Более того, экс-президент США заявил о готовности урегулировать украинский кризис до своего возможного переизбрания. Он уверен, что сможет найти пути решения, которые устроят и Москву, и Киев. По мнению Трампа, договоренности будут достигнуты всего за 24 часа.

До этого Трамп заявлял, что с Россией необходимо поладить, поскольку ее запасы ядерного оружия превышают американские.