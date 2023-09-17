Над Крымом сбили украинский беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью беспилотника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. БПЛА сбили средствами ПВО над юго-западной частью полуострова.

17 сентября около 21:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым, — заявили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили о двух попытках атаки украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет.

Также в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. Отмечается, что за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.

2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о падении самодельного беспилотника самолетного типа на территории Воронежской области. По информации канала, дрон рухнул в пяти километрах от ближайшего населенного пункта. Он отправлен на исследование специалистам. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.