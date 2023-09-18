Белый дом сообщил о росте числа критикующих помощь Украине конгрессменов

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Администрация президента США обнаружила увеличение числа конгрессменов, высказывающих критику в адрес расходов, связанных с Украиной и помощью ей, сообщил в интервью британской газете Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что эта критика в большей степени исходит от «небольшой, но очень заметной группы республиканцев из консервативного крыла палаты представителей».

Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине, — сказал Кирби.

Ранее уже сообщалось, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях.

До этого в американском разведывательном сообществе назвали причины провала контрнаступления ВСУ. Там полагают, что украинские войска терпят неудачу из-за эффективно выстроенной российской системы обороны и неспособности командования ВСУ распоряжаться своими ресурсами. В США считают, что украинская армия могла добиться успеха, атакуя в одной точке, пусть и ценой огромных потерь. Вместо этого Киев стал применять тактику малых групп, которая не принесла ожидаемых результатов.