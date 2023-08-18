Мрачный вердикт разведки США вызвал споры о прекращении поддержки Украины WP: разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться целей контрнаступления

Фото: МО Украины

Американское разведывательное сообщество сомневается в том, что Вооруженные силы Украины способны добиться заявленной цели контрнаступления, пишет The Washington Post, ссылаясь на информированные источники. Как предполагалось изначально, ВСУ должны были выйти к Мелитополю, перерезав сухопутный коридор в Крым, однако до сих пор не прорвали даже первую линию обороны российских войск. На этом фоне в США обсуждают прекращение военной поддержки Киева.

В первую неделю боевых действий Украина понесла серьезные потери, столкнувшись с хорошо подготовленной обороной России, несмотря на наличие целого ряда недавно приобретенной западной техники, включая американские боевые машины Bradley, танки Leopard 2 немецкого производства и специализированные машины для разминирования, — сказано в статье.

Как подчеркнули авторы, мрачная оценка разведки основана на двух факторах: эффективно выстроенной российской системе обороны и неспособности командования ВСУ распоряжаться своими ресурсами. В США считают, что украинская армия могла добиться успеха, пусть и ценой огромных потерь. Вместо этого Киев стал применять тактику малых групп, которая не принесла ожидаемых результатов.

По данным издания, вердикт американской разведки уже породил в Конгрессе США споры относительно целесообразности продолжения военной поддержки Украины. Часть парламентариев-республиканцев считают, что поставки вооружения для ВСУ следует заморозить, если нет гарантии успеха на поле боя.

Ранее американский конгрессмен Эндрю Харрис, выступавший в поддержку Украины, признал неудачу контрнаступления ВСУ. Он также выразил сомнения относительно целесообразности дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона без должного надзора.