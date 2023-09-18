Буданов оценил шансы Украины закончить конфликт парадом в Москве Глава ГУР: Украина не сможет закончить конфликт парадом в Москве

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев не сможет закончить конфликт военным парадом в Москве, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью британскому журналу Economist. По его словам, вооруженные конфликты сопровождали Москву в течение всей ее истории, поэтому она не сдастся.

Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве, — признался Буданов.

Недавно председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не поможет Киеву вернуть потерянные территории. Это не позволит полностью выбить российскую армию. При этом Милли не сказал, сколько времени может потребоваться Украине, чтобы достичь своих целей, отметив, что это будет «довольно продолжительным». Контрнаступление ВСУ будет «длительным, тяжелым и кровавым».

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что шансы на успех контрнаступления ВСУ стремительно сокращаются по мере того, как в зоне боевых действий ухудшаются погодные условия. Ссылаясь на комментарии украинских солдат, журналисты из США пришли к выводу, что дожди и размокший грунт снижают возможности армии, в частности, в вопросах применения бронетехники. По мнению аналитиков, в сезон распутицы украинским военным будет гораздо сложнее продвигаться.