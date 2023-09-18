Суд впервые признал военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации

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Военный гарнизонный суд в городе Владикавказ впервые признал женщину-военнослужащую, ефрейтора Мадину Кабалоеву, виновной в уклонении от мобилизации, сообщает издание «Коммерсант». Решение судебной коллегии было подтверждено Южным окружным военным судом.

Кабалоевой предъявлены обвинения согласно ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются неявки на военную службу без уважительных причин в период мобилизации или вооруженного конфликта. Женщине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

По информации издания, Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей воинской части еще до возбуждения уголовного дела. Там ей была выдана рекомендация о временном освобождении от военной службы, ссылаясь на беременность и наличие ребенка, родившегося в 2018 году. Однако факт неявки Кабалоевой к командованию послужил основанием для возбуждения уголовного дела.

На суде ефрейтор Кабалоева признала факт неявки, но оправдывала себя наличием медицинской справки, которая, как она считала, должна была быть передана ее начальству, и поэтому к ней не предъявлялись претензии. Однако военный прокурор не принял аргументы защиты и потребовал обвинительный приговор для Кабалоевой. Прокурор отметил, что она не уволилась с военной службы по причине беременности, продолжая получать довольствие и пользоваться соответствующими льготами.

Суд первой инстанции вынес приговор, осудив Кабалоеву на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако в силу наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, исполнение наказания было отложено до 2032 года.

Адвокат Кабалоевой, Роман Рабаданов, не согласился с приговором и заявил о намерении обжаловать его в Южном окружном военном суде.

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее предложил давать отсрочку от военной службы молодым отцам. По его мнению, отправка таких граждан в армию может негативно отразиться на демографической ситуации. В законопроект партии также входит предложение о предоставлении отсрочки мужчинам с детьми до трех лет и родителям детей-инвалидов.