В России попросили не призывать молодых отцов из-за проблем с демографией Депутат Даванков попросил не призывать молодых отцов из-за проблем с демографией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У многих мужчин от 27 до 30 лет есть дети, поэтому им необходима отсрочка от службы, заявил депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он является одним из разработчиков нового законопроекта об освобождении от призыва некоторых категорий мужчин. По его словам, призыв молодых отцов может больно ударить по демографии России.

Не нужно забирать молодых отцов из семьи. Все понимают, какая сейчас обстановка в стране. Но если мы начнём призывать молодых отцов, это больно ударит по демографии, — сказал Даванков.

Новый законопроект «Новых людей» предусматривает освобождение от службы мужчин с детьми до трёх лет и отцов несовершеннолетних детей-инвалидов. По словам представителей, после декрета мама не может сразу выйти на работу, а семью обеспечивает мужчина, который может стать единственным кормильцем семьи. Поэтому целью законопроекта является обеспечение поддержки семей, для которых важна трудовая активность отца, отметили разработчики проекта.

Ранее Совет Федерации одобрили закон, предполагающий установление новых рамок призывного возраста в России. Согласно тексту документа, верхний порог увеличивается на три года — с 27 до 30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.