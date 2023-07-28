Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации одобрили закон, предполагающий установление новых рамок призывного возраста в России, сообщает РИА Новости. Согласно тексту документа, верхний порог увеличивается на три года — с 27 до 30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Первая версия законопроекта отличалась от того, что рассматривал Совет Федерации. Авторы инициативы предлагали также увеличить нижний порог призывного возраста с 18 до 21 года. Однако ко второму чтению поправок в Госдуме этот пункт был исключен. Кроме того, парламентарии отказались от переходного периода.

В ходе заседания члены Совета Федерации также одобрили закон о запрете призывникам выезжать из России при получении повестки. Он был принят Государственной думой в минувший вторник, 25 июля. Отмечается, что изменения будут внесены в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Правительство России ранее утвердило форму повесток на военную службу по мобилизации. Новая повестка отличается от обычной лишь шапкой документа, в которой указывается причина призыва. Уведомление также будет дублироваться в электронном виде и публиковаться в специальном общедоступном реестре.