В России предложили освободить от призыва две категории мужчин «Новые люди» предложили отсрочку отцам несовершеннолетних инвалидов и детей до трёх лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины с детьми до трёх лет и отцы несовершеннолетних детей-инвалидов должны получить отсрочку от призыва в армию. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, заявили NEWS.ru представители партии. Разработчики отметили, что в настоящее время отсрочка по уходу за ребенком-инвалидом заканчивается вместе с декретным отпуском, что создает финансовые трудности для семьи.

Предложение законопроекта основано на понимании того, что после декрета мама не может сразу выйти на работу, а семью обеспечивает мужчина, который может стать единственным кормильцем семьи, — заявили в партии.

По словам представителей, целью законопроекта является обеспечение поддержки семей, для которых важна трудовая активность отца.

Ранее Совет Федерации одобрили закон, предполагающий установление новых рамок призывного возраста в России. Согласно тексту документа, верхний порог увеличивается на три года — с 27 до 30 лет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Члены Совета Федерации также одобрили закон о запрете призывникам выезжать из России при получении повестки. Он был принят Государственной думой в минувший вторник, 25 июля. Отмечается, что изменения будут внесены в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».