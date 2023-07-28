Совфед одобрил запрет на выезд из страны после получения повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий призывникам выезжать из России после полученич повестки. Такие поправки рассмотрели в ходе заседания, завершающего весеннюю сессию, оно транслировалось в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Соответствующий закон был принят Госдумой 25 июля. Изменения, вносимые в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», запрещают гражданам, подлежащим призыву на военную службу, покидать страну с момента размещения повестки в едином реестре. Запрет выезда будет утверждать военкомат в день направления повестки.

Ранее Госдума также приняла поправку о повышении призывного возраста до 30 лет. Изначально предполагалось, что минимальный возраст для призыва на службу будет повышен с 18 лет до 21 года, однако впоследствии парламентарии решили сохранить нижнюю планку.

Кроме того, депутаты уже поддержали повышение максимальных штрафов за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей. Юрист Михаил Салкин отмечал, что военкомат будет вправе составить административный протокол в отношении не явившегося по повестке призывника даже в случае его опоздания на несколько минут.