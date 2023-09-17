Развожаев объяснил дым у Южной бухты в Севастополе Развожаев: дым в районе Южной бухты появился от работы Черноморского флота

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Появление дыма в районе Южной бухты в Севастополе является результатом работы Черноморского флота, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, этому поспособствовало использование табельных средств аэрозольной маскировки.

Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно, — написал Развожаев.

В настоящее время в Севастополе спокойная обстановка. Глава города призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что утром 14 сентября были уничтожены еще пять беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для нападения на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Однако морякам удалось поразить цели с помощью штатного вооружения судна.

Украинская армия также применяла беспилотники самолетного типа для совершения террористической атаки по российским объектам на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 11 дронов противника.