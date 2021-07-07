Маски втридорога, битвы за рулончик: украинка рассказала о пандемии в США

Вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не спешит сбавлять обороты. По данным Института Джонса Хопкинса, за всё время в мире заболели «ковидом» свыше 184 млн человек, из них 3,9 млн умерли. На Соединённые Штаты Америки приходится 33,7 млн случаев COVID-19, из которых чуть больше 605 тысяч — летальные.

Жительница города Милуоки (штат Висконсин) — аналитик данных в сфере фармацевтики Лана Снет — в беседе с NEWS.ru рассказала, как США, и её штат в частности, пережили пик пандемии. Кстати, в США она переехала в 2008-м с Украины, жила в Мертл-Бич (Южная Каролина), Чикаго (Иллинойс), а сейчас — в Висконсине, получившем прозвища «Барсучий штата» и «Молочная ферма Америки».

— Как ты восприняла первые сообщения в СМИ о COVID-19? Предполагала, что всё перерастёт в пандемию?

— Первые сообщения, как и многие, восприняла как ненужную панику, и что нас не коснётся. На прошлой работе, помню, переживали, когда Италия закрыла границы, а менеджмент готовил сотрудников к удалёнке. В целом сначала я совсем не переживала, но когда появились первые инфицированные в США, меня смущала реакция правительства.

После того как вспышка случилась в Нью-Йорке, я поняла, что всё плохо, но, учитывая культуру госуправления в Америке, стало ясно, что ни о каком закрытии страны не может быть и речи.

— Когда в США ввели первые ограничительные меры? Какие они были? Насколько жёстким был карантин на пике пандемии и какие ограничения уже сняли или планируют отменить?

— На федеральном уровне в США, по сути, не было ограничений, ибо каждый штат вводил свои. Нью-Йорк и Вашингтон одними из первых приняли подобные меры. Моим штатом [Висконсин], к сожалению, в основном руководят республиканцы, поэтому у нас особо ограничений никогда не было. Губернатор [Энтони Иверс] объявлял масочный режим, но верховный суд штата всегда отменял его. В Висконсине большинство предпринимателей и госучреждений требовали носить маски везде. Сейчас все ограничения сняли. Маски просят надевать непривитых, но по желанию. Разумеется, этого никто не проверяет. Авиакомпании и в аэропортах до сих пор требуют носить маски и, если не ошибаюсь, при посещении США требуют отрицательный тест на COVID-19.

Лана Снет iolanna/instagram.com

— Быстро привыкла к ограничениям? Что было тяжелее всего — масочный режим или закрытие части магазинов?

— Я привыкла очень быстро. Не считаю проблемой масочный режим. Дети ходили в школу и детский сад в масках и не жаловались. Перчатки у нас никто не носил, и от них больше вреда, чем пользы, но санитайзеры во всех сумках до сих пор лежат. Магазины почти не закрывались.

— Переживала ли за родных и друзей? Кто из них, если не секрет, переболел?

— Мы в целом семья очень домашняя, поэтому в любом случае мы особо и не ходили никуда. Старались поддерживать местные рестораны — часто брали еду навынос.

Салоны и спа закрылись и сильно пострадали. Сейчас заметно, что многие небольшие кафе не выдержали пандемию и закрылись навсегда.

За родных переживала, конечно. В нашей семье переболела свекровь. Довольно тяжело, но без серьёзных последствий. Очень много сотрудников и их родных переболели в тяжёлой форме.

— В Интернете много видео с пустыми полками супермаркетов. Правда, что американцы массово скупали еду? И делала ли ты запасы?

— У меня тоже есть такие видео с пустыми полками. Я поехала в магазин среди недели после выходных, когда уже стало понятно, что это пандемия, и магазин встретил меня пустыми полками. Еду скупили всю, производство, разумеется, не было готово к такому, как и доставка продуктов. Подальше от города было более спокойно и магазины почти не пустовали. Запасы не делала, но еды пришлось купить больше, так как школы и садики закрыли и перевели в онлайн-режим и детей надо было кормить дома.

С туалетной бумагой вообще получился каламбур. Менеджер на работе рассказывала, как буквально умоляла женщину на парковке дать ей один рулон, потому что она на тот момент уже побывала в пяти магазинах и нигде не нашла нужный товар. На моей работе мы охотились за масками для наших домов престарелых и, помню, покупали у дантистов и салонов за какие-то сумасшедшие деньги! — $300-400 за упаковку 10-20 штук/ Это было ещё до того, как начали носить многоразовые маски.

— Как повлияла пандемия на твою работу? Часто отправляли на удалёнку? Носили в офисе маски и перчатки?

— На работе нас отправляли домой постепенно, ещё до официального объявления пандемии. Наша компания не была готова к такому повороту, но буквально за месяц купили необходимый софт и перевели 90% сотрудников на удалёнку. Технику не предоставляли, поэтому мне пришлось работать на своём маленьком ноутбуке. Часть сотрудников осталась в офисе — те, кто не мог работать из дома или чья работа не может выполняться вне офиса. Они носили маски, и их всех перевели в закрытые помещения.

Перчатки у нас не требовали, и я даже не слышала, чтобы где-то их требовали, если работа не связана с общением с людьми.

В феврале 2021-го я поменяла работу, все собеседования проходили в режиме онлайн, и сейчас я полностью работаю удалённо. Разговоров о возвращении в офис на данный момент у нас не ведут, и 100% персонала работает из дома. Вся моя команда живёт в других штатах, поэтому даже не знаю, вернут ли нас в офис когда-нибудь.

— Где удобнее работать — дома или в офисе?

— Однозначно дома. Мне очень нравится экономия времени и денег на детском садике. Младший сын ходит в сад, но старшую дочь оставляю дома после школы, что очень удобно и экономно. На новой работе всем выдали компьютер и мониторы для работы из дома, мне нравится возможность самой контролировать рабочий процесс. Я могу взять свободное время с утра и доделать работу вечером или в выходные, если мне так удобно. Я из тех людей, кому не особо нужно общение с сотрудниками, и надеюсь, что меня не попросят возвращаться в офис.

— Помогало ли государство материально?

— Думаю, что все слышали про выплаты за время пандемии. Тут стоит сразу уточнить, что все эти пособия созданы для стимулирования экономики, а не для помощи людям. Деньги давались для того, что бы люди их тратили, но, разумеется, так как многие семьи пострадали финансово, то именно экономике эти средства мало помогли.

Мы получили все три «стимула», уже не помню точные суммы. Первый раз $1800 ($600 за каждого взрослого и $300 за каждого несовершеннолетнего ребёнка), второй раз тоже $1800, в третий раз — около $4 тысяч. Кроме того, я получила около $1 тысячи на обучение. Но всё ушло на погашение старых долгов. Поэтому так вышло, что год пандемии получился у меня самым финансово выгодным — избавилась от старых обязательств, кроме того, я нашла работу с зарплатой выше предыдущей. Государство так же установило мораторий на процентную ставку и выплату студенческих федеральных долгов за учёбу, на выселение жильцов за неуплату.

— Поговорим о вакцинации. Сколько в США зарегистрировано препаратов? Активно ли американцы прививаются?

— Вакцин у нас сейчас три. Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Все препараты вводят бесплатно, вне зависимости от типа медицинской страховки.

Мы с мужем получили Pfizer ещё в мае этого года. В нашей семье вопроса, ставить ли вакцину, не было. Мы лишь выбирали препарат.

Американцы в целом активно прививаются, они очень ждали появления вакцин. Естественно, у нас есть свои антипрививочники и сторонники теории заговоров. Но среди моих знакомых таких нет.

— Появилось ли больше времени на удалёнке и карантине для чтения, самообразования, развлечений?

— Я очень негативно отношусь к тем, кто помешан на продуктивности во время пандемии. Это время стало тяжёлым для многих, обернулось стрессами. Я почти не смотрела фильмы и сериалы, с мужем посмотрели сериал «Чернобыль» (2019) и, по сути, всё. Вот на чтение появилось больше времени — прочитала много мемуаров, трудов в жанре нон-фикшен о ситуации в США.

— Правда, что в США до сих пор популярны видеопрокаты и «скачивать без регистрации и смс» практически невозможно?

— По поводу видеопрокатов не совсем правда. Популярен Redbox, кроме того, на Apple TV и Amazon можно взять фильм в аренду на сутки. Видеопрокатов с физическими носителями видео давно нет. А если такие до сих пор работают, то там чаще всего предлагают латиноамериканские ленты. Скачать бесплатно нельзя, да и лучше не рисковать, ибо можно нарваться на судебный иск и крупные штрафы. Мы почти всё смотрим на Netflix и Hulu.

— Как думаешь, долго ли продлится пандемия? Что сделаешь в первую очередь, когда абсолютно все ограничения отменят?

— Благодаря высоким темпам вакцинации ситуация налаживается и жизнь возвращается в прежнее русло. Не могу сказать, что моя жизнь сильно поменялась во время пандемии, и, пожалуй, единственное, по чему я скучаю и чего жду, — это концерты и фестивали. К слову, многие опять перенесли на 2022 год. Надеюсь, к тому моменту уже наверняка всё будет под контролем.