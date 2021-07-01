Путин подписал указ о выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей. Документ опубликован на сайте Кремля. Правительству поручено обеспечить финансирование его реализации.

Выплаты предназначены родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, которые являются гражданами РФ и воспитывают детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом уточняется, что шесть лет ребёнку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.

Под действие указа также подпадают инвалиды и лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

Выплаты производятся с целью социальной поддержки семей. Они не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер соцподдержки, и на них не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. За назначением выплаты семьи должны обратиться до 1 ноября.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что семьи с детьми в возрасте шести лет получат единовременные выплаты, даже если малыши не пойдут в школу в этом году. Родителям школьников он порекомендовал использовать выплату на подготовку детей к новому учебному году.