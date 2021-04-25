«Выстрел в гибридной войне»: академик РАН оценил сериал «Чернобыль»

Американский мини-сериал «Чернобыль» (2019) фальшиво изобразил мотивацию советских людей, работавших на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м и спасавших не только свою родину, но и планету, картина является «выстрелом в гибридной войне», заявил РИА Новости один из участников событий, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (РАН) Леонид Большов.
По его словам, лента
Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьёзной мотивацией, — отметил Большов.
Эксперт добавил, что люди в тот момент не работали из-под палки. Авария на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986-го — взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. В результате катастрофы в окружающую среду попал большой объём радиоактивных элементов. По данным специалистов, главной причиной стало грубое нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенное персоналом четвёртого блока.
Последствия аварии всё ещё дают о себе знать. К настоящему моменту 2,6 тысячи кв. км вокруг ЧАЭС в являются непригодными для жизни. Посещать указанную территорию могут лишь представители обслуживающего персонала, а также граждане, получившие соответствующие разрешения от администрации. В том числе речь идёт о туристах, которые имеют возможность посетить эту зону при сопровождении уполномоченного сотрудника. Специалист расскажет им, где можно находиться, а где существует риск серьёзно облучиться. 26 апреля исполняется 35 лет с момента катастрофы.