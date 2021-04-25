«Выстрел в гибридной войне»: академик РАН оценил сериал «Чернобыль»

https://static.news.ru/photo/35e6e316-a674-11eb-90f8-96000091f725_660.jpg Фото: hbo.com

Американский мини-сериал «Чернобыль» (2019) фальшиво изобразил мотивацию советских людей, работавших на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м и спасавших не только свою родину, но и планету, картина является «выстрелом в гибридной войне», заявил РИА Новости один из участников событий, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (РАН) Леонид Большов.

По его словам, лента оказала «особое влияние» на умы людей в разных государствах, в том числе в РФ, однако с точки зрения антуража сериал сделан мастерски. Учёный также отметил ложь о «сверху донизу полупьяном народе», хотя в зоне ЧАЭС действовал сухой закон.

Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьёзной мотивацией, — отметил Большов.

Эксперт добавил, что люди в тот момент не работали из-под палки. Авария на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986-го — взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. В результате катастрофы в окружающую среду попал большой объём радиоактивных элементов. По данным специалистов, главной причиной стало грубое нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенное персоналом четвёртого блока.

Последствия аварии всё ещё дают о себе знать. К настоящему моменту 2,6 тысячи кв. км вокруг ЧАЭС в являются непригодными для жизни. Посещать указанную территорию могут лишь представители обслуживающего персонала, а также граждане, получившие соответствующие разрешения от администрации. В том числе речь идёт о туристах, которые имеют возможность посетить эту зону при сопровождении уполномоченного сотрудника. Специалист расскажет им, где можно находиться, а где существует риск серьёзно облучиться. 26 апреля исполняется 35 лет с момента катастрофы.