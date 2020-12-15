Баскетболист «Милуоки» подписал крупнейший контракт в истории НБА

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Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо подписал пятилетний контракт на рекордную в истории НБА сумму $228,2 млн.

О контракте 26-летний форвард сообщил в своём Twitter.

This is my home, this is my city.. Iâm blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Letâs make these years count. The show goes on, letâs get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Ранее рекорд принадлежал разыгрывающему «Вашингтона» Расселлу Уэстбруку. В 2017 году спортсмен подписал контакт на пять лет на сумму $206,8 млн.

Как пишет The Athletic, контракт Адетокунбо начнёт действовать с сезона 2021/22. Согласно соглашению, зарплата баскетболиста будет каждый год повышаться. Так, в первом сезоне он получит $39,3 млн. В заключительный год своего контракта он получит $51,9 млн. Таким образом Адетокунбо станет первым игроком, в контракте которого прописана сумма, превышающая $50 млн за сезон.

В двух последних сезонах Адетокунбо был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. Он был выбран «Милуоки» на драфте 2015 года под общим 15-м номером. Четырежды принимал участие в Матче всех звезд НБА.

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