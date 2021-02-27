Facebook заплатит $650 млн жителям Иллинойса

Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере $650 млн для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс.
Он был подан в 2015 году из-за использования компанией технологии распознавания лиц, что жители посчитали нарушением закона,
Facebook сначала хотел выплатить только $550 млн. В достаточности суммы усомнился окружной суд в Сан-Франциско. Теперь суд постановил, что каждый из 1,6 млн жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере $345 в качестве компенсации. Часть общей суммы заявители заплатят адвокатам.
Судья Джеймс Донато считает, что достигнутое соглашение стало «знаменательным результатом».
В целом урегулирование является серьёзной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве, — пояснил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Общественная палата (ОП) РФ и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обнародовали рейтинг онлайн-платформ, нарушающих законы страны в сфере распространения деструктивного контента. Перечень презентовали в ОП 25 февраля 2021 года. Первое место в чёрном списке занял Twitter. Далее идут Facebook и Instagram.