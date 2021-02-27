Facebook заплатит $650 млн жителям Иллинойса

https://static.news.ru/photo/edd412be-7947-11eb-83ef-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Калифорнии одобрил предложенную компанией Facebook сумму в размере $650 млн для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс.

Он был подан в 2015 году из-за использования компанией технологии распознавания лиц, что жители посчитали нарушением закона, сообщает Chicago Tribune.

Facebook сначала хотел выплатить только $550 млн. В достаточности суммы усомнился окружной суд в Сан-Франциско. Теперь суд постановил, что каждый из 1,6 млн жителей штата, которые подали иск, получит по меньшей мере $345 в качестве компенсации. Часть общей суммы заявители заплатят адвокатам.

Судья Джеймс Донато считает, что достигнутое соглашение стало «знаменательным результатом».

В целом урегулирование является серьёзной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Общественная палата (ОП) РФ и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обнародовали рейтинг онлайн-платформ, нарушающих законы страны в сфере распространения деструктивного контента. Перечень презентовали в ОП 25 февраля 2021 года. Первое место в чёрном списке занял Twitter. Далее идут Facebook и Instagram.