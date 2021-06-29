Гинцбург: летальность от коронавируса может вырасти до 5–10%

Летальность от коронавируса может вырасти до 5–10%, в том числе из-за постоянных мутаций вируса, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

По его словам, при некоторых условиях летальность может вырасти с 1–2% до 5–10%.

Этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1–2%, а порядка 5–10%, — сказал Гинцбург.

Он отметил необходимость вакцинации, поскольку вирус изменяется и мутирует, что стало особенно актуально в последние несколько недель. Также он назвал правильным указание Минздрава о ревакцинации каждые полгода, в том числе тех, кто легко перенёс заболевание.

Гинцбург также назвал COVID-19 коварным заболеванием и заявил, что если перенести его в лёгкой форме, то иммунитет не сможет сформироваться. Также он предупредил об осложнениях и формах течения, которые вызывает коронавирус.

Так как оно даёт очень тяжёлое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжёлыми формами заболевания, — подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что в России выявлен рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за минувшие 24 часа в стране скончались 652 человека.