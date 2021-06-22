«Провидец» Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix

Как и многие другие люди во всём мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им (Спилбергом. — NEWS.ru). Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена, — считает Сарандос.