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«Провидец» Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix

08:26, 23 июня 2021

Компания Стивена Спилберга Amblin Partners и стриминговый сервис Netflix заключили долгосрочный контракт, передаёт портал Variety. Соучредитель Netflix Тед Сарандос назвал голливудского режиссёра «творческим провидцем и лидером».

Как и многие другие люди во всём мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им (Спилбергом. — NEWS.ru). Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена, — считает Сарандос.

Журналисты отметили, что соглашение говорит о серьёзных изменениях, происходящих в Голливуде. Это связано с тем, что известный режиссёр скептически относился к ресурсам вроде Netflix.

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