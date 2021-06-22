«Провидец» Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
08:26, 23 июня 2021
Компания Стивена Спилберга Amblin Partners и стриминговый сервис Netflix заключили долгосрочный контракт, передаёт портал Variety. Соучредитель Netflix Тед Сарандос назвал голливудского режиссёра «творческим провидцем и лидером».
Как и многие другие люди во всём мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им (Спилбергом. — NEWS.ru). Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена, — считает Сарандос.
Журналисты отметили, что соглашение говорит о серьёзных изменениях, происходящих в Голливуде. Это связано с тем, что известный режиссёр скептически относился к ресурсам вроде Netflix.