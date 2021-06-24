Познер назвал некорректной речь Бероева о вакцинации

Сравнение ограничительных антиковидных мер с преследованием евреев в нацистской Германии «мягко говоря, некорректное», заявил телеведущий Владимир Познер в разговоре с «Газета.Ru». Журналист, комментируя слова и действия актёра Егора Бероева, отметил, что «звезду Давида заставляли надевать, чтобы определить евреев, а потом их уничтожить».

Что касается вакцины [от COVID-19], то её сделали для спасения жизни людей, поэтому я не вижу никакой связи между этими двумя вещами. <...> Я думаю, к самому вирусу и борьбе с ним в нашей стране относятся с подозрением из-за ряда причин. Например, неумелая пропаганда — это первое. Второе — у нас люди очень подозрительные, и это понятно, их столько обманывали в течение такого количества лет, — добавил Познер.

Говоря о подозрительном отношении россиян к действиям властей на фоне пандемии, телеведущий подчеркнул, что не доверять руководству страны и «не доверять авторитетам стало почти частью национального характера». Он отметил, что похожие настроения заметны и в США и РФ находится на втором месте «по сопротивлению вакцинации» после Штатов.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в фильме «Турецкий гамбит» Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса.

Между тем режиссёр Константин Богомолов заявил, что слова актёра Егора Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса — дикость, неадекватность и помутнение. Богомолова в речи актёра возмутило сравнение вакцинации с трагедией холокоста. Журналист Антон Красовский также раскритиковал выступление Бероева против вакцинации.