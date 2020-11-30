Губернатор Висконсина после пересчёта подтвердил победу Байдена

https://static.news.ru/photo/1424338c-336a-11eb-b93e-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты президентских выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Политик выступил с заявлением после пересчёта голосов в округах Дейн и Милуоки.

Сегодня я выполнил свой долг по сертификации результатов выборов 3 ноября и, как того требует закон штата и федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис, — говорится в заявлении Эверса в Facebook.

После пересчёта отрыв Байдена от действующего президента США Дональда Трампа только увеличился на 74 голоса. Первоначальные цифры говорили о преимуществе Байдена в штате почти в 20 тысяч голосов. Ему достанутся 10 голосов выборщиков от Висконсина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инициатором пересчёта стал Дональд Трамп. По его запросу комиссия Висконсина согласилась пересчитать голоса в округах Дайн и Милуоки. Таким образом, согласно законам этого штата, Трамп должен был оплатить счёт за процедуру частичного пересчёта. Его штаб выложил за это $3 млн.