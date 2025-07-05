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05 июля 2025 в 15:13

«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что партия «Единая Россия» поддержала его кандидатуру на пост главы региона. Он отметил в Telegram-канале, что рассчитывает на помощь и поддержку всех жителей региона.

Президиум регионального политсовета партии сегодня единогласно поддержал мою кандидатуру для последующего выдвижения на выборах губернатора Курской области, — написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что Курская область сегодня переживает непростые времена. Своим главным принципом он назвал открытую и честную работу власти, которая доступна и близка к людям.

Ранее в отставку ушел временно исполнявший обязанности главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков. По словам Хинштейна, Дмитрюков сам принял решение сложить полномочия. Его должность занял руководитель регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов.

До этого Хинштейн заявил, что работа по восстановлению разрушенных в результате украинских атак населенных пунктов Курской области продолжается. По его словам, сейчас идет первый этап — разминирование территорий.

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