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03 июля 2025 в 11:09

Байден рассказал о необычных просьбах европейских лидеров

Байден заявил о звонках европейских лидеров с просьбами о советах

Джо Байден Джо Байден Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден заявил, что получает звонки от ряда европейских лидеров с просьбой «подключиться» на фоне опасений ухода Вашингтона с мировой арены. Он отметил, что не делает этого, но делится советами, сообщает The Wall Street Journal.

В речи на конференции ассоциации специалистов по управлению персоналом SHRM в Сан-Диего политик пожаловался, что действующие власти сводят на нет ключевые достижения его администрации. Байден считает, что НАТО при его президентстве значительно укрепилось, но сейчас есть риск ухода США с мировой арены.

Я получаю звонки — не буду вдаваться в детали, я не могу этого делать — от ряда европейских лидеров, которые просят меня подключиться. Я этого не делаю, но даю советы, — заявил Байден.

Экс-президент добавил, что продолжает участвовать в политической жизни страны. По словам 82-летнего политика, с ним советуются законодатели от Демократической и Республиканской партий. Байден признался, что ему «действительно было небезразлично» то, что он делал.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон предположил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Возможно, медики смогут эффективно противостоять заболеванию, но в случае экс-президента оно «зашло далеко», отметил эксперт.

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