Эксперты рассказали о расходах работников из-за удалёнки

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Новая волна пандемии коронавируса привела к тому, что работодатели снова перевели работников на удалённую работу. Из-за этого люди вынуждены тратиться на обустройство своего домашнего офиса, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что несмотря на то, что подобная практика была широко распространена в прошлом году, есть большое количество новых работников, которые делают это впервые. Работодатель обязан обеспечить своего сотрудника всем необходимым для комфортной работы, однако кому-то всё равно придётся тратиться.

Перевод работников на удалённую работу привёл к увеличению затрат на офисные принадлежности. Мебель, техника, канцтовары, обеденные перекусы и кофе обойдутся более чем в 115 тысяч рублей, — говорится в исследовании «СберМаркета».

За последнюю неделю спрос на товары по обустройству домашнего офиса поднялся почти в 10 раз. Чаще всего работники покупают офисную мебель и технику. За стол, кресло, лампу и шкаф-стеллаж придётся отдать более 16 тысяч рублей. Качественный бюджетный ноутбук с мышью обойдутся в среднем в 40 тысяч рублей. Если же брать более топовую технику, то её стоимость оценивается почти в 100 тысяч рублей. И ещё тысячу необходимо будет потратить на канцтовары. Получается, если брать бюджетный ноутбук, то конечная сумма расходов меньше в два раза. Также средняя сумма перекусов в течение недели обойдётся работникам в две с небольшим тысячи рублей.

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