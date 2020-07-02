https://static.news.ru/photo/b6d6b240-bd03-11ea-8db3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Великая» Фото: Echo Lake Entertainment

Стриминговый сервис Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон. Картина рассказывает о российской императрице Екатерине II.

Продюсеры заявили, что шоу оказалось самым популярным проектом платформы, однако рейтинги раскрывать не стали, передаёт Deadline. Детали новых серий не раскрываются, и сроки выхода пока что не назначены.

Отмечается, что будущий сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Премьера «Великой» состоялась на 15 мая. Главную роль исполнила Эль Фэннинг, супруга Екатерины сыграл Николас Холт. Кроме того, в шоу приняли участие Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж, писал NEWS.ru.