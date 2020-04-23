Вышел новый трейлер сериала «Великая» о Екатерине II

Появился новый трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III. Премьера проекта намечена на 15 мая.
Главную роль исполнила Эль Фэннинг, супруга Екатерины сыграл Николас Холт. Кроме того, в шоу приняли участие Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж.
Проект будет основан на исторических фактах только «кое-где», в остальном это будет авторская интерпретация периода истории России. В шоу будут показаны непростые отношения Екатерины и Петра в формате чёрной комедии.
23 марта стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», писал NEWS.ru. Платформа занимается выпуском шоу.
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