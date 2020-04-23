Вышел новый трейлер сериала «Великая» о Екатерине II

https://static.news.ru/photo/00f9ef5c-8615-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: ONE Media/youtube.com

Появился новый трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III. Премьера проекта намечена на 15 мая.

Главную роль исполнила Эль Фэннинг, супруга Екатерины сыграл Николас Холт. Кроме того, в шоу приняли участие Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж.

Проект будет основан на исторических фактах только «кое-где», в остальном это будет авторская интерпретация периода истории России. В шоу будут показаны непростые отношения Екатерины и Петра в формате чёрной комедии.

23 марта стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», писал NEWS.ru. Платформа занимается выпуском шоу.