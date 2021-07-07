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Pfizer пока не обращалась насчёт регистрации своей вакцины в РФ

23:43, 06 июля 2021
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com
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В американской фармацевтической компании Pfizer не рассматривают вопрос обращения за регистрацией своей вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщил ТАСС менеджер компании по внешним коммуникациям в РФ и Белоруссии Александр Чепинога.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что многие иностранные компании подали документы на регистрацию своих препаратов, Чепиног заявил, что компания Pfizer пока рассматривает данный процесс.

В свою очередь американские компании Moderna и Johnson & Johnson на запрос ТАСС о регистрации препаратов на территории России не ответили.

В настоящее время в РФ создано и зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось о том, что в Москве за неделю возбудили 14 дел за подделку документов о прививках.

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