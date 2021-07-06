В Москве за неделю возбудили 14 дел за подделку документов о прививках

В Москве за неделю возбуждено 14 уголовных дел из-за поддельных документов по вакцинации и тестам на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронaвирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ, — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что всего с начала года полиция в Москве возбудила уже 49 уголовных дел о подделке таких документов. Полиция продолжает работу по пресечению подобных правонарушений.

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