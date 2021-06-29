Эксперт рассказал о продаже мошенниками QR-кодов в ресторан

Директор экспертных сервисов Евгений Волошин рассказал о продаже мошенниками QR-кодов для посещения ресторанов. Средняя стоимость такого кода составляет 11 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, сейчас на теневых форумах как минимум десять объявлений о продаже QR-пропусков. Опубликованы они были ещё в мае. То есть сейчас покупатель получает возможность сгенерировать настоящий QR-код.

Изначально публиковалась информация о покупке поддельных сертификатов вакцинации и занесении их в базу «Госуслуг». Но после того, как в Москве ввели QR-коды, мошенники изменили это описание на информацию о том, что покупатель сможет сгенерировать QR-код.

Волошин считает, что в будущем могут появиться в продаже и приложения для генерации поддельных кодов. Но в ответ на это появятся и проекты для определения поддельных кодов.

Как сообщалось ранее, с 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы в своём Telegram-канале рассказал, где и как можно проверить такой код.