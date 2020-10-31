Стоит ли запасаться продуктами впрок

На финансовых рынках любят поговорку: покупай на ожиданиях, продавай на новостях. Сегодня как никогда она актуальна и для потребительского рынка, что уже доказал ажиотажный спрос на продукты первой необходимости весной. Разговоры о возможных новых ограничительных мерах из-за коронавируса не дают покоя многим. Часть россиян вновь начала покупать продукты и товары впрок. И всё это легко объяснимо. NEWS.ru выяснил, так ли необходимо иметь стратегический запас и насколько оправдан страх пустых полок.

Во время первой волны коронавирусной инфекции во всём мире на карантин закрывались не только отдельные заведения, но целые города и даже страны. В России с конца марта по конец мая не работали непродовольственные магазины, а заведения общепита обслуживали посетителей только навынос. Слухи о возможных перебоях с поставками продуктов и ожидания дефицита вызвали ажиотажный спрос на продовольственные товары. Аналитики тогда ещё подсчитали: только в марте россияне закупили столько продуктов длительного хранения, что их могло бы хватить на 108 дней.

Рост покупательской активности наших граждан во многом связан с исторической памятью, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Покупка продуктов впрок в том числе объясняется привычкой людей старшего поколения жить в условиях дефицита или в его ожидании. Вполне логично, что они запасаются товарами «на всякий случай»: а вдруг их завтра не будет? Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

Согласно последним опросам, треть покупателей начала закупать товары и продукты впрок из-за боязни закрытия магазинов в период новых ограничений. Большая часть из них стала запасаться товарами первой необходимости, впрочем, некоторые приобретают про запас и товары из других категорий, на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О росте спроса на продукты (крупы, консервы) и товары первой необходимости в начале октября сообщали торговые сети. Впрочем, у части граждан ещё могут оставаться в наличии сделанные весной закупки «товаров апокалипсиса».

По мнению доцента кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлии Сягловой, опасения того, что магазины закроются, а товары закончатся, мягко говоря, необоснованны.

У большинства покупателей в руках есть безразмерная полка с сотнями и тысячами товаров. Это электронная коммерция — интернет-магазины и маркетплейсы, которые демонстрируют уверенный рост. И здесь у покупателя не должно быть опасений, что конкретный товар закончится в конкретном магазине. Юлия Сяглова доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса» доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса»

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ экономиста Андрея Колганова, люди запасаются продуктами и товарами вовсе не из-за страха возможного дефицита, а для того, чтобы максимально сократить число походов в магазин в связи с развитием второй волны коронавируса. Тот ажиотаж по закупкам, который наблюдался во время первой волны, довольно быстро схлынул, сегодня люди руководствуются более рациональными соображениями, считает эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

То, что мы видели в марте, такого сейчас нет. Весной массово закупалась гречка, туалетная бумага и прочее. Сейчас покупают всё. И не из-за боязни, что товары пропадут с полок, а для того, чтобы реже появляться в торговых точках. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

По словам экономиста, производственную сферу в целом, и сельское хозяйство, и пищевую промышленность ограничения, связанные с коронавирусом, затронули в очень небольшой степени или не затронули вовсе. Пострадала прежде всего сфера услуг. А вот торговлю это всё затронуло в меньшей степени, чем любую другую отрасль.

Без похода в салон красоты или кино ещё можно как-то обойтись, а без визита в продуктовый магазин — вряд ли, — рассуждает Андрей Колганов.

Если человек решил для себя, что стратегический запас ему необходим, имеет смысл приобретать товары первой необходимости с длительным сроком хранения: это может быть сахар, соль, крупы, консервы. Рост цен на определённые категории также может стать причиной для покупок про запас.

В последнее время сильно подорожал сахар. С декабря 2019 года стоимость сахарного песка выросла в полтора раза. Это связано с ростом мировых цен на сахар, а также с засушливым летом, которое привело к пониженному содержанию сахара в свёкле. То же самое происходит и с подсолнечным маслом. Здесь в первую очередь влияют мировые цены, очень высок спрос на данный продукт со стороны Китая. Велик соблазн поставлять товар на экспорт: когда же продукция уходит за рубеж, её объёмы на внутреннем рынке сокращаются, что приводит к росту цен. Как ни странно, заметно дорожает гречка, а также рис, — перечисляет Марина Долгова.

В этом смысле закупка сахара, например, имеет смысл хотя бы с точки зрения экономии: ценник на него будет расти ещё не один месяц. А вот скупать макароны и крупы эксперты не рекомендуют. Ажиотажный спрос может подтолкнуть продавцов к неоправданному увеличению цен на эти группы товаров, предупреждает проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вообще любая паника всегда только усугубляет ситуацию и ничего не даёт самим паникёрам. Важно всегда сохранять спокойствие. За свою тысячелетнюю историю Россия переживала и не такое. Андрей Марголин проректор РАНХиГС проректор РАНХиГС

Юлия Сяглова напоминает, что в магазинах не перестали существовать спецпредложения и акции. Кроме того, супермаркеты развивают собственные торговые марки, позволяющие покупателю не переплачивать за бренд. Приобретать всё это заранее нецелесообразно, ведь это приводит лишь к неравномерному распределению бюджета покупателя. Иными словами, он покупает то, что не планировал покупать сейчас, поясняет эксперт.

Напомним, 29 октября президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», заявил, что в стране не планируется вводить общенациональный локдаун. В то же время в Роспотребнадзоре заметили, что в случае ухудшения ситуации нынешние меры борьбы с коронавирусом могут быть ужесточены.