Россиянам рассказали, как питаться перед вакцинацией от COVID-19

При прохождении вакцинации от коронавируса специалисты рекомендуют свести к минимуму сладкую и жирную пищу, а также не увлекаться фастфудом. В рацион следует добавить нежирный белок и продукты, богатые пробиотиками и большим количеством пищевых волокон. Об этом пишут «Известия».

Высококалорийный и не насыщенный нужными для организма нутриентами фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или солёную пищу лучше исключить, — посоветовал ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.

Эксперты также отметили, что стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ. Чтобы снизить напряжение, рекомендуется употреблять пищевые волокна. Наиболее богатые их источники — сухофрукты и бобовые, продукты на основе цельного зерна.

Кроме того, специалисты отмечают важность наличия белка в рационе людей, планирующих сделать прививку, и советуют отказаться от употребления сахара.

Ранее главный терапевт Минздрава объяснила новые правила вакцинации, разработанные в связи с новой волной роста заражений коронавирусом.