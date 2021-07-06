Главный терапевт Минздрава объяснила новые правила вакцинации

В связи с новой волной роста заражений коронавирусом Минздрав России разработал новые методические рекомендации по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, пишут «Народные Новости».

По словам эксперта, в стране существует два сценария вакцинации: рутинная и экстренная. Сейчас из-за роста числа заражений применяется экстренный сценарий. Согласно ему, повторную вакцинацию необходимо делать тем лицам, кто переболел коронавирусом или делал прививку от COVID-19 более шести месяцев назад.

То есть шаг к повторной вакцинации определён периодом в шесть месяцев, — объяснила Драпкина.

Также при сценарии экстренной вакцинации не учитывается количество антител. Медики пришли к выводу, что их уровень не важен. Кроме того, было решено, что повторно прививаться можно любой российской вакциной от коронавируса.

Ранее учёный рассказал, почему организм молодых людей тяжелее реагирует на вакцинацию от коронавируса.