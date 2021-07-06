Учёный объяснил, почему молодёжь тяжело переносит прививку от коронавируса

Организм молодых людей тяжелее реагирует на вакцинацию от коронавируса. Об этом «КП-Новосибирск» сообщил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Как рассказал учёный, молодёжь чаще, чем люди старше 50 лет, жалуется на осложнения после прививки: температуру, ломоту в теле и озноб. По мнению Нетесова, такая реакция связана с тем, что организм людей 50+ намного чаще встречался с вирусами.

По его словам, «Спутник V» состоит из неспособного размножаться аденовируса человека. Содержащаяся в вакцине его дефектная версия может производить некоторые аденовирусные белки вместе с белком S коронавируса. Именно это и чувствуют организмы молодых людей, тогда как старшее поколение уже встречалось с этим полноценным вирусом и у него есть к нему иммунитет, пояснил специалист.

На эту тему исследования ещё продолжаются, но такой эффект был замечен ещё осенью прошлого года. Он связан с реакцией организма на аденовирус, поскольку с этими подтипами аденовируса большая часть старшего поколения уже сталкивалась, и не раз, а у многих молодых людей такого опыта ещё не было, поэтому организм и реагирует температурой, ломотой в теле, — сказал Сергей Нетесов.

Ранее российская телеведущая Эвелина Блёданс на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась подписчикам на «очень жёсткую» реакцию организма на первый компонент вакцины от COVID-19. Название препарата звезда не раскрыла, однако уточнила, что сейчас морально готовится ко второму уколу.