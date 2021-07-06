Эвелина Блёданс пожаловалась на «очень жёсткую» реакцию на вакцину

Российская телеведущая Эвелина Блёданс на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась подписчикам на «очень жёсткую» реакцию организма на первый компонент вакцины от COVID-19. Название препарата звезда не раскрыла, однако уточнила, что сейчас морально готовится ко второму уколу.

Мой иммунный ответ на куаркодовую прививку был очень жёстким. Думаю, не стоит описывать всё в подробностях, но лучше два дня иметь на восстановление. Слава Богу на третий день осталась только слегка неработающая рука, — отметила журналистка.

Она предположила, что такая реакция объясняется «достаточным» количеством антител до прививки, но ей ещё предстоит везти сына Семёна на дельфинотерапию в Сочи в конце июля, а «без куаркода это невозможно, поэтому без вариантов!».

Я человек законопослушный и год лишения свободы за подделку куаркода (хотя друзья настоятельно рекомендовали) — не моя тема, — резюмировала Блёданс.

Каждый десятый россиянин заявил о намерении уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной прививке от коронавируса. Более категоричными в этом вопросе являются молодые люди до 24 лет — 38% из них намерены уволиться, если потребуется принудительная вакцинация.

Среди основных причин отказа от вакцинации — страх из-за побочных эффектов, часть людей не доверяет российской медицине, возможность заражения после прививки, малый срок действия вакцины, выступление против любых форм принуждения.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования российской вакцины «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после её применения.