«Петровы в гриппе» взорвут Канны: 10 самых ожидаемых фильмов кинофестиваля

Во вторник, 6 июля, во Франции стартует 74-й Международный Каннский кинофестиваль. В нём участвуют сразу пять российских фильмов. Какие это картины, есть ли у них шанс на победу и кто наши главные конкуренты — в материале NEWS.ru.

Какие российские фильмы покажут в Каннах в 2021 году

Поклонники кино успели соскучиться по Каннам. На этот раз ждать пришлось долго — в 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда худрук фестиваля Тьерри Фремо и директор Пьер Лескюр решили объявить фильмы программы и дать им специальную «маркировку», которая звучала как «Официальная программа Каннского фестиваля — 2020». Однако создатели многих лент решили попридержать свои картины, чтобы традиционно провести премьеру именно в Каннах.

AP/ТАСС

Подобных фильмов оказалось в программе этого года достаточно. Среди них и работа российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Его фильм «Петровы в гриппе», снятый по роману Алексея Сальникова, поборется в этом году за главный приз фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Примечательно, что это единственный фильм от РФ, попавший в основную конкурсную программу, состоящую из 24 кинолент.

Нынешний фестиваль можно без преувеличений назвать самым долгожданным. Ведь его пришлось ждать больше двух лет. <...> Без главного фестиваля мира у киноиндустрии слабеет пульс, — написал российский кинокритик Андрей Плахов.

Кроме Серебренникова в Канны попали Алексей Герман — младший с фильмом «Дело», Кира Коваленко с драмой «Разжимая кулаки» и Элла Манжеева с кинолентой «Белой дороги!». Первые два прошли в конкурс «Особый взгляд», а последний — в программу Cinéfondation Atelier, где представлены проекты на стадии производства. Также российский анимационный VR-сериал «Под подушкой» отобрали в программу Cannes XR. Помимо этого, в основную программу вошёл фильм «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена, сделанный при поддержке Минкультуры РФ. Это совместный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии.

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«Аннетт»

В 2021 году кинофестиваль откроет картина Леоса Каракса. От режиссёра не было новинок девять лет, и вот наконец на суд жюри будет представлен мюзикл о стендап-комике, которого играет двукратный номинант на «Оскар» Адам Драйвер. Его герой потерял супругу (Марион Котийяр), а двухлетняя дочь вдруг проявляет экстрасенсорные способности.

«Аннетт» Скриншот с видео/kinopoisk.ru

Примечательно, что сценарий и песни написаны культовой группой 80-х — The Sparks. Российским зрителям о ней ещё в 2000-х напоминал герой Дмитрия Дюжева в «Жмурках» Алексея Балабанова (именно по ним фанател Саймон).

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»

Ещё один «ждун» Канн — Уэс Андерсон. На фильм возлагают большие надежды. Американский режиссёр привезёт на кинофестиваль целый ансамбль актёрских знаменитостей: Тильду Суинтон, Билла Мюррея, Леа Сейду, Эдриена Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райта, Матьё Амальрика, Тимоти Шаламе.

Фильм повествует о Франции середины прошлого века. Это история о филиале американского журнала с пафосным названием (прототипом послужил The New Yorker) в маленьком французском прибрежном городке. Судя по трейлеру, поклонников режиссёра и жюри ждут традиционные «фишки» Андерсона — перфекционизм, детали и шикарные костюмы.

«Петровы в гриппе»

Кирилл Серебренников, как упоминалось выше, стал единственным представителем России в основном конкурсе фестиваля. По роману Сальникова режиссёр уже ставил одноимённый спектакль в Гоголь-центре, а позже снял фильм. По сюжету семья Петровых заболела гриппом и уже не понимает, что вымысел, а что реальность.

Фотография со съёмочной площадки kino-teatr.ru

Режиссёр пригласил на роли Семёна Серзина, Чулпан Хаматову, Юрия Колокольникова, а также Ивана Дорна, Юлию Пересильд и других. Сам Серебренников в Канны не попадёт из-за условного срока по делу «Седьмой студии».

Я на Каннском фестивале. А Кирилл Серебренников — нет. И не будет. Условный срок-с (это вам даже не карантин). <...> Фестиваль сегодня откроется. Буду писать каждый день, нравится вам это или нет. И пусть «Петровы» (надеюсь! верю!) взорвут Канны, — написал 6 июля кинокритик Антон Долин.

Накануне старта фестиваля Долин пообщался с Серебренниковым о фильме. Интервью опубликовано «Медузой», выполняющей функции иностранного агента. Режиссёр рассказал, что по всей киноленте раскиданы в виде граффити разные мысли: его и не только. Среди них: «Думал сдохнуть, а сейчас вроде ничего», «увы», «До свадьбы не доживёшь» и другие. По словам Серебренникова, почти все они документальные, подсмотренные из жизни.

Я эти фразы очень захотел включить в пластику фильма, в его поэтику. Кино — это ведь поэзия всегда. Скорее я сейчас занимаюсь попыткой не прозу снять, а сделать из литературного текста кинопоэтический текст, — рассказал он.

Также режиссёр отметил, что главная мысль фильма — поглощение. Это «фильм-морок», то, что происходит с людьми сейчас, пояснил Серебренников. Для него картина о том, что происходит с ним в моменте. В частности, сценарий «Петровых в гриппе» писался, когда Серебренников был под арестом, а снимался уже во время судов.

«Колено Ахеда»

В основном конкурсе за главный приз поборется новый фильм победителя Берлинале-2019 Надава Лапида. О нём известно немногое, как и про большинство иностранных картин кинофестиваля. По сюжету режиссёр презентует свою киноленту в израильской глуши. Главный герой переживает смерть матери и воюет с чиновником местного Минкульта. Это две битвы, которые ему суждено проиграть. Одна из них против смерти свободы, другая — против смерти матери.

«Искушение» или «Непорочная дева»

С русским переводом нового творения Пола Верховена пока определённости нет, но то, что фильм займёт видное место на 74-м смотре, известно точно. Это первая его работа за пять лет. От нового фильма режиссёра ждут успеха, ведь на счету 82-летнего Верховена такие всемирно известные киноленты, как «Она» с Изабель Юппер, «Основной инстинкт» и «Вспомнить всё».

«Искушение» film.ru

На этот раз Верховен покажет монахиню в Италии XVIII века, которая страдает от религиозных видений. В главной роли снялась бельгийская актриса Виржини Эфира, работавшая с Верховеном в фильме «Она». Режиссёр хотел взять в киноленту Юппер, но та то ли не смогла, то ли отказалась. Любовницу главной героини сыграла Шарлотта Рэмплинг. Прототипами обеих героинь стали реальные девушки. Фильм основан на книге историка Джудит С. Браун.

«Париж, 13-й округ»

Основной конкурс пополнила ещё одна кинолента о сексуальности. Молодые парижане влюбляются друг в друга и пытаются понять себя, свой гендер, сексуальность. Главные герои стараются разобраться в, кажется, уже устаревшей концепции верности друг другу. Прочие детали сюжета фильма не раскрываются, однако известно, что в основу истории легли эпизоды графического романа Эдриана Томинэ «Смех и смерть» (Томинэ регулярно делает обложки для журнала The New Yorker). Оригинальная серия комиксов раскрывает проблемы взросления и поиска себя.

«Дело»

В «Особом взгляде» стоит отметить отечественную ленту Алексея Германа — младшего. Сценарий он написал давно совместно с Марией Огневой. Вернуться к старому тексту режиссёра заставила пандемия. Чтобы не сидеть без дела, он решил снять маленький фильм, который и взяли на Каннский фестиваль.

Фильм известен уже под тремя названиями — «Домашний арест», «Дело» и «30 дней, 30 ночей». Его герой становится жертвой сфабрикованного дела и попадает в вынужденную изоляцию из-за поста в Facebook.

Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации. По большому счёту этот фильм в определённой степени — наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому, — пояснял ранее Алексей Герман — младший.

«Вихрь»

Новинка от Гаспара Ноэ была снята с расчётом на каннский показ. Выбор актёров получился очень неожиданным — главные роли исполнили классик итальянского хоррора Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун. Теглайн фильма: «Жизнь — короткая вечеринка, о которой скоро забудут».

Режиссёр известен миру откровенными, не боящимися цензуры работами. Среди самых известных кинолент Гаспара Ноэ — «Вход в пустоту», «Любовь» и «Экстаз».

The Velvet Underground

Во внеконкурсный показ вошла документалка про легендарную группу The Velvet Underground. Режиссёр Тодд Хейнс считает музыкантов самыми влиятельными в рок-истории. Кроме архивных кадров и интервью, записанных в 2018 году, в фильм вошли ранее неизвестные отрывки из киноработ Энди Уорхола, крёстного отца рокеров.

«Разжимая кулаки»

Ещё одна российская лента в программе «Особый взгляд» закроет наш список ожидаемых в Каннах фильмов. Это вторая режиссёрская работа Киры Коваленко. Подтолкнула её к работе над фильмом фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободу.

«Разжимая кулаки» kino-teatr.ru

По сюжету семья во главе со строгим отцом Зауром переехала в маленький шахтёрский городок Мизур, расположенный в Северной Осетии. Дети хотят скорее вырваться из-под опеки. По словам Киры, для неё это тема свободы как бремени.

Таким образом, российское кино, представленное разными трендами и поколениями, противостоит изоляции, вызывая у наших кинематографистов чувство эйфории и настрой повышенных ожиданий, — отметил Андрей Плахов.

Международный Каннский кинофестиваль в 2021 году проходит с 6 по 17 июля.