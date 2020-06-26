Суд приговорил Кирилла Серебренникова к штрафу без лишения свободы

https://static.news.ru/photo/a239ccbe-b7b3-11ea-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы вынес приговор в отношении фигурантов дела «Седьмой студии», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил признать Серебренникова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно, исправление возможно без реального отбывания наказания. Гражданский иск удовлетворить в полном объеме в размере 128 млн рублей, — огласила решение судья Олеся Менделеева.

Итин получил приговор — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродский — 2 года условно, штраф 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением сроков давности.

Малобродский и Итина были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была неосведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал её завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Таким образом, отметила судья, на расчётные счета поступили в 2011 — 2014 годы 132 млн рублей со счетов АНО «Седьмая студия», 128 млн подсудимые распорядились по собственному усмотрению.

По формулировке приговора, ​Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений. Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С этого времени он находился сначала под домашним арестом, в апреле 2019 года всех фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.

Ранее NEWS.ru писал, что Серебренников выступил с последним словом. 22 июня в прениях прокурор запросил для обвиняемых реальные сроки наказания: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.